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الزمالك المصري يصعق الترجي التونسي بهدف في الدقيقة الثانية

الرياضة

الزمالك المصري يصعق الترجي التونسي بهدف في الدقيقة الثانية
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سجل الزمالك المصري هدفا مبكرا في شباك الترجي التونسي خلال مباراة السوبر الإفريقي التي تجمعهما حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء هدف الزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

ويشارك الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي كونه بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، فيما يتواجد الترجي التونسي كبطل لدوري أبطال إفريقيا 2019.

المصدر: RT

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