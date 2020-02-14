الزمالك المصري يصعق الترجي التونسي بهدف في الدقيقة الثانية
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سجل الزمالك المصري هدفا مبكرا في شباك الترجي التونسي خلال مباراة السوبر الإفريقي التي تجمعهما حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء هدف الزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.
هدف الزمالك الأول— khaled Elhadad (@Elhaddad_cfc) February 14, 2020
أوباما#الزمالك_الترجي
pic.twitter.com/GsCYdxw1oe
ويشارك الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي كونه بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، فيما يتواجد الترجي التونسي كبطل لدوري أبطال إفريقيا 2019.
المصدر: RT