رسميا.. تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم المغربي حكيم زياش

أعلن أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس، توصله لاتفاق رسمي مع تشيلسي الإنجليزي، يقضي برحيل الدولي المغربي حكيم زياش لصفوف "البلوز"، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال أياكس عبر موقعه الرسمي: "قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 44 مليونا نظرا للمتغيرات الإضافية".

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.



And great things will happen. 🔮



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂pic.twitter.com/XMYCtuYR2e — AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020

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وأنهى الإعلان أياما من التكهنات حول النجم المغربي البالغ 26 عاما والذي انضم إلى أياكس في 2016 قادما من "تفنتي أنشخدة" الهولندي مقابل 11 مليون يورو، وخاض منذ ذلك الحين 160 مباراة رسمية مع الفريق، مسجلا 49 هدفا.



وسطع نجم زياش بشدة مع أياكس، في الموسم الماضي، عندما قاد فريقه للفوز بلقب الدوري وكأس هولندا، بالإضافة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات