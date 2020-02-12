تشيلسي يرصد مبلغا ضخما لضم المغربي زياش

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن قيمة العرض الذي يعتزم تشيلسي الإنجليزي تقديمه لأياكس أمستردام الهولندي، من أجل ضم نجمه المغربي، حكيم زياش، الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تشيلسي مستعد لدفع 45 مليون جنيه إسترليني، من أجل الفوز بخدمات زياش.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك إدارة "البلوز"، جاء بعدما أصيب المدرب فرانك لامبارد بالإحباط الشديد، في ظل فشل النادي بضم أي لاعب، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، رغم رفع الإيقاف عنه.

ويتمسك لامبارد بالتعاقد مع زياش، متوقعا أن يضيف اللاعب المغربي مزيدا من الإبداع والفاعلية للفريق أمام المرمى.



وكانت تقارير صحفية سابقة، قد تحدثت أيضا عن وجود اهتمام قوي من جانب مانشستر يونايتد وأرسنال وباريس سان جيرمان بضم زياش، عقب نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن زياش انضم الى أياكس أمستردام في عام 2016، وخاض مع الفريق الهولندي 159 مباراة وسجل 48 هدفا وصنع 82، وينتهي عقده في 2022، كما تُوج بلاعب العام في هولندا سنة 2018.

المصدر: وكالات