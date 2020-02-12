فيراري تكشف سيارتها الجديدة لموسم 2020 (فيديو)

كشف فريق فيراري، الثلاثاء، في ريجيو إميليا (شمال إيطاليا) عن سيارته الجديدة "SF 1000" لموسم 2020 حيث يأمل تحقيق أول لقب عالمي للسائقين في بطولة العالم للفورمولا واحد منذ عام 2007.

وأطلقت فيراري اسم "SF 1000" على السيارة الجديدة كون الفريق الذي كان حاضرا في سباقات الفورمولا واحد منذ انطلاقها عام 1950، سيخوض سباقه الألف هذا الموسم.

وقال مدير فيراري، ماتيا بينوتو: "إنها سنة استثنائية جدا. إنها السنة الـ70 لنا في الفورمولا واحد، لقد كنا هناك منذ البداية، وسنصل إلى رقم 1000 سباق في الجائزة الكبرى، وهو أمر لا يصدق".

وبهذه المناسبة، خالفت سكوديريا عاداتها وقدمت سيارتها الجديدة خارج معقلها مارانيلو، وتحديدا على مسرح "رومولو فالي" في ريجيو إميليا.

🗣 "I can't wait to drive the car!"



Sebastian Vettel and @Charles_Leclerc react to Ferrari's new SF1000 car 🤩#F1@ScuderiaFerraripic.twitter.com/j36BPvCrUx — Formula 1 (@F1) February 11, 2020

وأوضح رئيس مجموعة فيراري جون إيلكان :"هذا مكان مهم جدا بالنسبة لبلدنا. في هذه المدينة تم إنشاء العلم الثلاثي الألوان الذي أصبح علم إيطاليا. وفيراري فخورة بإيطاليا وبتمثيل إيطاليا".

وتعول فيراري على سيارتها الجديدة، الأضيق من سيارة الموسم الماضي "SF 90" للتتويج باللقب العالمي الغائب عن خزائنها لفترة طويلة، 12 عاما بالنسبة للسائقين و11 عاما للصانعين.

وخاضت فيراري 991 سباقا في الفورمولا واحد حققت خلالها 238 فوزا مع 15 لقبا عالميا للسائقين، آخرها للفنلندي كيمي رايكونن عام 2007، و16 للصانعين.

وقال سائقا الفريق، الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو، من جانبهما أنهما يتطلعان بفارغ الصبر لقيادة سيارتهما الجديدة، التي ستكون على الحلبة اعتبارا من الأسبوع المقبل خلال فترة التجارب الحرة الإعدادية للموسم الجديد في برشلونة، علما بأن المرحلة الأولى من بطولة العالم ستكون جائزة أستراليا الكبرى في 15 مارس المقبل.

المصدر: "أ ف ب"