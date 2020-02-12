توتي أسطورة روما يعود لكرة القدم بمغامرة جديدة (فيديو)

أعلن فرانشيسكو توتي، أسطورة روما السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عودته إلى كرة القدم ولكن من بوابة مختلفة، ليبقى متصلا بعالم المستديرة حتى بعد إعلان اعتزاله في عام 2017.

وأنشأ نجم روما شركتين رياضيتين تهدفان إلى اكتشاف المواهب وتقديم خدمات الاستشارة للاعبين والأندية.

ونشر توتي، 43 عاما، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر خلالها أنه أطلق على الشركتين اسمي "أي تي لاكتشاف المواهب" و "سي تي 10"، في إشارة واضحة للرقم الذي ارتداه مع فريق روما، وتضمنت التغريدة مقطع فيديو ترويجي للشركتين.

وكتب توتي :"بداية مغامرة جديدة، فخور لإعلاني إنشاء شركتين، مقرهما في روما، لتقديم المشورة والمساعدة للاعبين والأندية".

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti#neverstoppic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020

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وقضى توتي مسيرته كلاعب مع فريق روما من 1992 وحتى 2017، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 2011، وفاز بكأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي، حيث شارك في 58 مباراة دولية سجل خلالها تسعة أهداف.

وبعد اعتزاله في 2017، عمل توتي في نادي روما، ولكنه تركه في يونيو 2019، معلنا انه لم يشعر بأنه يشارك في أي نشاط بالنادي.

المصدر: "تويتر"