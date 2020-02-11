يوفنتوس يواصل إغراء غوارديولا لتدريب رونالدو

أفادت تقارير صحفية بأن الإسباني بيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، يحظى باهتمام إدارة يوفنتوس الإيطالي، التي تسعى للتعاقد معه وتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

ويبدو أن نادي "السيدة العجوز" غير مقتنع حاليا بمدربه الحالي ماوريسيو ساري من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وبات واضحا أنه بدأ البحث عن مدرب آخر بسيرة ذاتية جيدة على الصعيد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أندريا أنييلي مالك يوفنتوس، مستعد لتلبية كل مطالب غوارديولا من أجل الحصول على موافقته لقيادة فريق البيانكونيري خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر في النادي للصحيفة الإنجليزية: "أندريا يعتقد أن غوارديولا سيأتي إلى إيطاليا بعد أن يغادر إنجلترا.. وسيقوم بكل ما هو ممكن ليجعله مدربا ليوفنتوس".

💰 Money no object next summer

📝 Planning to make massive signings



Juve think Guardiola is the man to deliver the Champions League and will stop at nothing to get him 👀#MCFChttps://t.co/qGwtyxq6ia — GiveMeSport Football (@GMS__Football) February 11, 2020

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لكن كيف يمكن إقناع غوارديولا بتدريب "اليوفي"؟ المسألة لا ترتبط بالعامل المادي بل هي رياضية بالدرجة الأولى، إذ إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال في قمة مستواه وفرصة تدريبه بعد تدريب النجم الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي لم تتح لأحد وسينفرد بها المدرب الإسباني.

ولا يعيش نادي مدينة تورينو أفضل أيامه في "الكالتشيو" في الوقت الحالي بعدما أضاع الصدارة لصالح إنتر ميلان بفارق الأهداف، بعدما تلقى الخسارة أمام هيلاس فيرونا 1-2.

من جانبه، صرح غوارديولا مؤخرا بأنه لن يغادر مانشستر سيتي، إلا أن يوفنتوس يخطط لإغرائه بالأموال الكثيرة، وستعرض عليه شيكا على بياض ليكتب فيه الراتب الذي يرغب بالحصول عليه، علما أنه يتقاضى حاليا 15 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (17 مليون يورو) في الموسم الواحد.

وخاض غوارديولا البالغ 49 عاما العديد من التجارب التدريبية فدرب برشلونة في بلاده لـ 4 مواسم وبايرن ميونيخ الألماني لـ 3 مواسم وحاليا مانشستر سيتي الإنجليزي منذ 4 مواسم.

المصدر: وكالات