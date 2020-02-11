صلاح الأغلى في العالم متفوقا على الثنائي الذهبي ميسي ورونالدو

احتل النجم المصري محمد صلاح المركز الأول بين لاعبي العالم من حيث القيمة التسويقية متفوقا على نجم برشلونة ليونيل ميسي بـ10 ملايين يورو، حيث بلغت قيمة صلاح 150 مليون يورو.

ونشر "ترانسفير ماركت" الموقع المتخصص بإحصاءات وانتقالات اللاعبين، قائمة اللاعبين العشرة الأغلى في العالم في مركز الجناح الأيمن، وجاء صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي أولا، تلاه نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة 140 مليون يورو.

وحل في المركز الثالث النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو (19 عاما) مهاجم بروسيا دورتموند الألماني بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو.

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وتواجد نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز في المركز التاسع بقيمة 60 مليون يورو.

ولم يجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي حاليا مكانا له بين العشرة الأوائل في قائمة اللاعبين الأغلى تسويقيا.

المصدر: وكالات