بيليه كئيب !

قال إدينيو نجل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، في مقابلة صحفية اليوم الاثنين، إن أبيه يشعر بالاكتئاب بسبب مشاكله الصحية ويخشى من مغادرة المنزل لأنه لا يستطيع السير دون مساعدة.

ويعاني بيليه، الذي سيكمل عامه الـ80 في أكتوبر المقبل، ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، من مشاكل في الفخذ منذ سنوات ويستعين الآن بأجهزة طبية لمساعدته على السير.

وفي الكثير من الأحيان، التي ظهر فيها بيليه مؤخرا خلال مناسبات عامة، كان يجلس على كرسي متحرك.

وقال إدينيو لتلفزيون "غلوبو" المحلي الشهير: "أجرى والدي جراحة لتغيير مفصل في الفخذ وخضع لعملية إعادة تأهيل غير كافية، إنه يعاني من مشكلة في الحركة أثرت على نفسيته وأدخلته في نوبة اكتئاب. علينا أن نضع أنفسنا في مكانه فقد كان ملكا متوجا وكان ملء السمع والبصر والآن لا يستطيع التحرك بسهولة".

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وتابع: "يشعر (والدي) بالحرج ولا يرغب في مغادرة المنزل ولا يريد أن يراه أحد، أو القيام بأي نشاط يتطلب مغادرة المنزل".

وقال إدينيو إنه لام والده لعدم قيامه بالعلاج الطبيعي المطلوب، بعد خضوعه لجراحة الفخذ.

وقضى بيليه، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاثة ألقاب لكأس العالم، معظم مسيرته مع سانتوس البرازيلي قبل الانتقال إلى نيويورك كوزموس في سبعينيات القرن الماضي.

وهذا الصيف سيحتفل بيليه بمرور 50 عاما على ثالث ألقابه في كأس العالم في المكسيك 1970 مع تشكيلة يعتبرها كثيرون الأفضل على مر التاريخ.

المصدر: رويترز