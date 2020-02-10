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العهد اللبناني يقلب الطاولة على هلال القدس الفلسطيني (فيديو)

الرياضة

العهد اللبناني يقلب الطاولة على هلال القدس الفلسطيني (فيديو)
twitter/AFCCup
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قلب العهد اللبناني تأخره بهدف أمام ضيفه هلال القدس الفلسطيني، إلى فوز ثمين 2-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق فايق محاميد، ورد العهد بهدفين عن طريق طارق العلي وأحمد زريق في الدقيقتين 56 و84 على التوالي.

وبهذا الفوز، حقق العهد نقاط المباراة الثلاث وتصدر فرق المجموعة مستفيدا من تعادل الجيش السوري والمنامة البحريني من دون أهداف في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى.

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وفي المجموعة الثانية، تصدر الكويت الكويتي فرق المجموعة بعد تغلبه على الأنصار اللبناني بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة الفيصلي الأردني والوثبة السوري بالتعادل السلبي.

المصدر: twitter/AFCCup

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