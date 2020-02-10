أبطال آسيا.. الهلال السعودي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على شاهر خودرو الإيراني (فيديو)

نجح الهلال السعودي حامل اللقب في تحقيق بداية قوية بعدما تغلب على ضيفه شاهر خودرو الإيراني 2-0، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل هدفي الفريق السعودي كل من البيروفي أندريه كاريلو والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 45 و69 على الترتيب.

انتهى الوقت ⏰!

بداية مثالية لحامل اللقب @Alhilal_FC في #دوري_أبطال_آسيا بالفوز 2-0 وثلاث نقاط تضعه في صدارة المجموعة الثانية .#الهلال_شهرخودروpic.twitter.com/eemraYY0Sz — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 10, 2020

وبهذا الفوز حقق الهلال أول 3 نقاط، وتصدر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الوصيف والفائز بدوره على أهلي دبي الإماراتي بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات