راموس يتعرض لهجوم من مشجع بـ"قداحة"

تعرض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد لصيحات استهجان من جمهور أوساسونا على مدرجات ملعب "سادار"، كما حاول أحد المشجعين إيذاءه بعد إحرازه الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي جرت الأحد.

وسجل النجم الإسباني هدف التقدم للملكي في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، خلال المواجهة التي انتهت لمصلحة فريقه 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية لقطات تظهر إلقاء أحد المشجعين "قداحة" بالقرب من راموس أثناء احتفاله بالهدف، كما هتف الجمهور الغاضب "الموت لراموس" وفقا للصحيفة الإسبانية.

ويكمن السبب وراء غضب الجماهير ضد راموس بسبب التدخل العنيف ضد اللاعب روبن غارسيا عندما كان أوساسونا متقدما 1-0 في الشوط الأول.

Sergio Ramos was abused by the home crowd at El Sadar during Real Madrid's match against Osasuna. "Ramos, kill yourself," some sections of the home support shouted at him while a lighter was also thrown in his direction. [Marca] pic.twitter.com/2cB9U467a8 — Real Madrid Info (@RMadridInfo) February 9, 2020

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من جهة أخرى فإن هدف راموس يحمل الرقم 90 بقميص الريال في جميع المسابقات، منذ انضمامه إليه قادما من إشبيلية عام 2005، وذلك وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وبات راموس قريبا للغاية من الوصول إلى 100 هدف، والاحتفال بالمئوية التاريخية.

كما أصبح راموس بعد مباراة الأمس اللاعب الخامس الأكثر مشاركة في مباريات الدوري الإسباني مع ريال مدريد عبر التاريخ في عامه الـ17 مع الفريق الأبيض، وفي رصيده 440 مباراة، متجاوزا القائد السابق فيرناندو هييرو، بفارق مباراة واحدة.

المصدر: وكالات