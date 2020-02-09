مدرب برشلونة سيتين ينجو من كمين فريقه السابق (فيديو)

انتزع فريق برشلونة فوزا بشق الأنفس من مضيفه فريق ريال بيتيس (3-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض مرتين في الشوط الأول بهدفين سجلهما كل من، لاعب خط الوسط سيرخيو كاناليس، والمهاجم الفرنسي نبيل فقير، في الدقيقتين (6، و26 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورد برشلونة في كل مرة بهدف التعادل عبر كل من، الهولندي فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسكيتس، في الدقيقتين (9، و48) على التوالي.

ومن ثم اقتنص المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت هدف الفوز لبرشلونة، في الدقيقة 72 قبل سبع دقائق من طرده، وشهدت الدقيقة 76 من اللقاء طرد نبيل فقير أيضا.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الليغا، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، الذي تغلب بدوره على مضيفه أوساسونا (4-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس، الفريق السابق لكيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي، عند 28 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري

المصدر: RT