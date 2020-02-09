 
مباشر

مدرب برشلونة سيتين ينجو من كمين فريقه السابق (فيديو)

الرياضة

مدرب برشلونة سيتين ينجو من كمين فريقه السابق (فيديو)
AFP CRISTINA QUICLER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8nn

انتزع فريق برشلونة فوزا بشق الأنفس من مضيفه فريق ريال بيتيس (3-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض مرتين في الشوط الأول بهدفين سجلهما كل من، لاعب خط الوسط سيرخيو كاناليس، والمهاجم الفرنسي نبيل فقير، في الدقيقتين (6، و26 من ضربة جزاء) على الترتيب.

ورد برشلونة في كل مرة بهدف التعادل عبر كل من، الهولندي فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسكيتس، في الدقيقتين (9، و48) على التوالي. 

 ومن ثم اقتنص المدافع الفرنسي كليمونت لينغليت هدف الفوز لبرشلونة، في الدقيقة 72 قبل سبع دقائق من طرده، وشهدت الدقيقة 76 من اللقاء طرد نبيل فقير أيضا.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الليغا، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، الذي تغلب بدوره على مضيفه أوساسونا (4-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس، الفريق السابق لكيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي، عند 28 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين