بينها موقعة نارية في "ديربي الغضب".. تعرف على مواعيد مباريات الأحد

تحفل الملاعب الأوروبية والعربية، اليوم الأحد، بمباريات عدة ومثيرة، خاصة في الدوري الإيطالي، الذي يشهد مواجهة نارية بين الجارين الغريمين، إنتر ميلان وميلان، في قمة المرحلة الـ23.

وفي ما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة (غرينيتش 3+):

الدوري الإسباني

أوساسونا # ريال مدريد ـ الساعة 18:00

سيلتا فيغو # إشبيلية ـ الساعة 20:30

ريال بيتيس # برشلونة ـ الساعة 23:00

الدوري الإيطالي

نابولي # ليتشي ـ الساعة 17:00

بارما # لاتسيو ـ الساعة 20:00

إنتر ميلان # ميلان ـ الساعة 22:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ # لايبزيغ ـ الساعة 20:00

الدوري الفرنسي

ليون # باريس سان جيرمان ـ الساعة 23:00

ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الرجاء المغربي # مولودية الجزائر (الساعة 22:00).

المصدر: RT