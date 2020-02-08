كافاني رفض عرضا من برشلونة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الأوروغواياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، رفض عرضا للانضمام إلى برشلونة في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية 2020.

وقالت "ليكيب"، إن كافاني كان متمسكا باللعب بقميص أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس"، وتحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، لدرجة أنه رفض عرضا للانضمام إلى برشلونة في اليوم الأخير للميركاتو الشتوي، إضافة إلى أنه فضل عدم التنافس مع صديقه ومواطنه لويس سواريز، عند عودته من الإصابة.

وارتبط اسم كافاني طوال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، إلا أن الصفقة لم تتم، لعدم توصل الناديين لاتفاق، ليستمر المهاجم في باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

المصدر: وكالات