شاهد.. شاب يعاقب مقاتلا على "العنجهية" في 3 ثوان

نظم المدونان الروسيان أميران سارداروف وإدوارد بيل، مشروعا جديدا على موقع "يوتيوب" خاصا بالفنون القتالية المختلطة (MMA)، أطلقا عليه تسمية "من أجل الشهرة".

وشهد العرض الأول نزالات مثيرة، أمس الخميس، من بينها مواجهة انتهت في غضون ثلاث ثوان فقط، أسقط فيها المقاتل الشاب عمر نور الدينوف (18 عاما) خصمه روسلان غوسينوف (29 عاما) بالضربة القاضية، ليعاقبه على حجم الوعيد "العنجهية" قبل النزال.

وقواعد اللعبة بسيطة للغاية، يتألف النزال من جولة واحدة فقط من 5 دقائق، وعلى المقاتل أن يظهر مهاراته في الفنون القتالية المختلطة وجدارته لأن يكون جزءا من مشروع "من أجل الشهرة"، وتختار لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص المقاتلين المتميزين، ومن الممكن أن يتم اختيار الفائز أو الخاسر أو كليهما لمواصلة مشواره ضمن هذا المشروع الجديد، أو أن يخرج الاثنان معا خارج دائرة المنافسة.

المصدر: وكالات