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بالفيديو.. لاعب يتعمد إضاعة ركلة جزاء

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يتعمد إضاعة ركلة جزاء
@Ordabasy_FC
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أهدر لاعب خط وسط نادي "أورداباسي" الكازاخستاني لكرة القدم، السنغالي عبد الله دياكاتي، ضربة جزاء عمدا خلال مباراة ودية ضد فريق "بروليتير" الصربي، متبعا مبدأ اللعب النظيف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الوقت القاتل، فانبرى لها دياكاتي البالغ من العمر 32 عاما، وسدد الكرة بعيدا عن المرمى، فقوبل تصرفه بالتصفيق من قبل لاعبي الفريق الصربي ومشجعيه.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

المصدر: وكالات 

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