بالفيديو.. لاعب يتعمد إضاعة ركلة جزاء

أهدر لاعب خط وسط نادي "أورداباسي" الكازاخستاني لكرة القدم، السنغالي عبد الله دياكاتي، ضربة جزاء عمدا خلال مباراة ودية ضد فريق "بروليتير" الصربي، متبعا مبدأ اللعب النظيف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الوقت القاتل، فانبرى لها دياكاتي البالغ من العمر 32 عاما، وسدد الكرة بعيدا عن المرمى، فقوبل تصرفه بالتصفيق من قبل لاعبي الفريق الصربي ومشجعيه.

🖥 "Ордабасы" - "Пролетер". Обзор матча https://t.co/iL2IrSo3Zn — FC Ordabasy // ФК "Ордабасы" (@Ordabasy_FC) February 4, 2020

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

المصدر: وكالات