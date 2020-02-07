إدارة يوفنتوس تجهز مفاجأة لديبالا

تخطط إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، لمكافأة الأرجنتيني باولو ديبالا، وذلك بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم مع فريق "السيدة العجوز".

وأوردت صحيفة "Tuttosport" الإيطالية، أن إدارة اليوفي، تأمل في توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النجم الأرجنتيني، يمتد حتى العام 2025.

ونوهت بأن ديبالا، يطالب بالحصول على 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد من أجل توقيع العقد الجديد.

وبعد أن كان صاحب الـ26 عاما غير مرغوب فيه في الموسم الماضي، وحتى أنه جهز نفسه للرحيل إلى نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بات هذا الموسم واحدا من أبرز لاعبي اليوفي، حيث سجل 10 أهداف وصنع ستة أخرى.

ويستعد ديبالا مع فريقه يوفنتوس، لخوض مباراة هامة أمام هيلاس فيرونا، غدا السبت، لحساب الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: "Tuttosport"