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الزمالك يعبر حرس الحدود

الرياضة

الزمالك يعبر حرس الحدود
Reuters
صورة من الأرشيف
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فاز نادي الزمالك على ضيفه حرس الحدود بهدفين من دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على هدفي "القلعة البيضاء" كل من محمود علاء وأحمد سيد "زيزو" في الدقيقتين (10 من ضربة جزاء، و26) على الترتيب في استاد القاهرة الدولي.

ورفع الزمالك رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتب، وفي جعبته مباراة مؤجلة أمام الأهلي وأخرى ضد المصري البورسعيدي.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات 

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