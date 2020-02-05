زيدان قلق من مواجهة سوسييداد

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قلقه من مواجهة ريال سوسييداد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا غدا الخميس، واصفا المباراة بالنهائية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "إنها مباراة نهائية، ليست في ربع النهائي، لن يأتوا إلى هنا متهاونين أو مستسلمين، يجب أن نكون في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف المدرب الفرنسي: "إنه فريق جيد للغاية، وهذا الأمر يقلقني غدا".

وعن إمكانية إحداث تغييرات في التشكيلة مقارنة بالتي لعب بها في لقاء "الديربي" ضد أتلتيكو مدريد، قال: "لا أجري أي تغييرات إلا للضرورة، وليس مهما أن نبالغ (في هذا الأمر)، ليس من السهل التنافس كل 3 أيام".

وستقام مباراة ريال مدريد وضيفه ريال سوسييداد غدا الخميس على ملعب "سانتياغو برنابيو" وذلك في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات