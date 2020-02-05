يوفنتوس يهنئ نجمه رونالدو (فيديو)

يحتفل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ35.

وهنأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الخامس والثلاثين.

بدوره، هنأ نادي يوفنتوس عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده.

كما هنأ حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على موقع "تويتر" هدافه التاريخي بعيد ميلاده بنشر مقطع فيديو لأهداف الدون ووصفه بالأسطورة.

ℹ️ Cristiano Ronaldo = #UCL legend ✔️⁣

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🏆 Most final wins in history: 5⁣

⚽️ All-time competition top scorer: 128⁣

🔥 Most goals in a single season: 17 ⁣

🥇 Only player to score in 3 finals⁣

😮 Only player to score in 11 straight games⁣

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🎂 @Cristiano 🎂 pic.twitter.com/bA1ky2WFPf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 5, 2020

وكذلك نشر حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقطع فيديو لبعض أهداف رونالدو بمناسبة عيد ميلاده.

وبدأ رونالدو "صاروخ مادير" مسيرته في سبورتينغ لشبونا البرتغالي وكانت أبرز محطاته مع مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي (2003 و2009)، ومن ثم كتب اسمه بأحرف من ذهب مع ريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2018، حيث توج بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية وأصبح الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفا، قبل أن يرتدي قميص يوفنتوس حاليا.

وانضم النجم البرتغالي إلى صفوف "السيدة العجوز" صيف 2018 قادما من نهاية ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

وخاض الدون رونالدو منذ انتقاله إلى يوفنتوس، 70 مباراة في جميع البطولات، وأحرز خلالها 50 هدفا، وتمكن من صناعة 13 آخرين، وتوج معه ببطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" وكأس السوبر الإيطالي.

المصدر: وكالات