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نابولي يهزم سامبدوريا في مباراة "مجنونة" (فيديو)

الرياضة

نابولي يهزم سامبدوريا في مباراة
Globallookpress
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خرج فريق نابولي بفوز مثير من ملعب مضيفه سامبدوريا (4-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت رباعية نابولي توقيع كل من، البولندي أركاديوش ميليك (3)، المقدوني إليف إلماس (16)، دييغو ديم (83)، والبلجيكي درايس ميرتينز (90+8).

بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجمين فابيو كوالياريلا ومانولو جابياديني في الدقيقتين (26، و73 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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وحقق نابولي بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 30 نقطة ويقفز إلى المركز التاسع في جدول ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل توقف رصيد سامبدوريا عند 20 نقطة ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات 

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