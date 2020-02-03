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شاهد.. هدف غريب على وقع مفرقعة نارية

الرياضة

شاهد.. هدف غريب على وقع مفرقعة نارية
Globallookpress
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سجل فريق نابولي هدفا في ظروف غريبة في مرمى مضيفه سامبدوريا اليوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فقد سقطت مفرقعة نارية من المدرجات إلى داخل منطقة جزاء فريق سامبدوريا أثناء هجمة لمنافسه نابولي بدأت من منتصف الملعب تقريبا ووصلت الكرة من الجهة اليمنى إلى اليسرى للاعب الإسباني خوسيه كاييخون لتظهر بالقرب منه المفرقة وهي تشتعل. فمرر اللاعب الكرة عكسية إلى الجهة الثانية لتخرج من داخل منطقة العمليات واستمر اللعب حتى أن وصلت إلى الجهة اليمنى ومن ثم إلى داخل منطقة الجزاء ويسددها المهاجم البولندي أركاديوش ميليك برأسه إلى داخل الشباك. واحتسب الحكم الهدف ولم يوقف المباراة.

المصدر: وكالات      

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