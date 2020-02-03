صديقة رونالدو تعلق على صورة لزوجة ميسي (صورة)

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حظيت صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو زوجة قائد برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، بإعجاب نحو مليون متابع.

وتظهر زوجة البرغوث الأرجنتيني في الصورة وهي تستعد للتدرب على الملاكمة.

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كما لاقت صورة أنتونيلا إعجاب الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس التقليدي لميسي.

يذكر أن جورجينا رودريغيز هي الأخرى تمارس الرياضة وتنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات