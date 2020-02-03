 
مباشر

صديقة رونالدو تعلق على صورة لزوجة ميسي (صورة)

الرياضة

صديقة رونالدو تعلق على صورة لزوجة ميسي (صورة)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7ad

حظيت صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو زوجة قائد برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، بإعجاب نحو مليون متابع.

وتظهر زوجة البرغوث الأرجنتيني في الصورة وهي تستعد للتدرب على الملاكمة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🥊🥊🥊

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

إقرأ المزيد
رونالدو يعادل رقم تريزيغيه
رونالدو يعادل رقم تريزيغيه

كما لاقت صورة أنتونيلا إعجاب الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس التقليدي لميسي.

يذكر أن جورجينا رودريغيز هي الأخرى تمارس الرياضة وتنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !