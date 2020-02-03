رونالدو يعادل رقم تريزيغيه

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه وسلسلته التهديفية بإحرازه هدفين في مرمى فيورنتينا أمس الأحد، ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي، ليعادل إنجازا عمره 14 عاما مع يوفنتوس.

وزار رونالدو "صاروخ ماديرا" شباك خصومه للمباراة التاسعة على التوالي بقميص "البيانكونيري" ليعادل إنجاز المهاجم الدولي الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، الذي حققه في ديسمبر 2005.

ورفع الدون رونالدو رصيده إلى 19 هدفا، في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، سجله في 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي "الكالتشيو" بفارق 6 أهداف خلف المتصدر شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ووصل النجم البرتغالي إلى هدفه رقم 50 بقميص "البيانكونيري" في جميع المسابقات، منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد.

المصدر: وكالات