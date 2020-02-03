مبابي "يثور" في وجه مدربه توخيل (فيديو)

خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي عن طوره بعد استبداله خلال اللقاء الذي جمع فريقه باريس سان جيرمان ومونبيليه أمس الأحد، وصب جام غضبه على مدربه الألماني توماس توخيل.

وأقدم توخيل على تغيير مبابي في الدقيقة 68 بعدما سجل الأخير الهدف الرابع لسان جيرمان، ودفع بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بدلا منه.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision pic.twitter.com/m0WdW8kyuQ — indykaila News (@indykaila) February 1, 2020

هذا القرار، أثار حفيظة واستياء مبابي، الذي أبدى اعتراضه وامتعاضه على استبداله، ودخل في نقاش حاد مع توخيل، الذي حاول تهدئته، دون أن ينجح في ذلك.

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وواصل مبابي طريقه إلى مكانه في دكة البدلاء وهو غاضب.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، انتهت بفوز رفاق مبابي بخماسية نظيفة.

المصدر: eurosport.ru