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رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على فيورنتينا بثلاثية (فيديو)

الرياضة

رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على فيورنتينا بثلاثية (فيديو)
Gettyimages.ru
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تغلب يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لفريق "السيدة العجوز" من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 و80، فيما تكفل بتسجيل الهدف الثالث زميله الهولندي ماتياس دي ليخت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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المصدر: sportbox.ru

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