ليستر سيتي يقف في وجه سليماني للانتقال إلى الدوري الإنجليزي

أغلق سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الكبرى صبيحة السبت، ولم تفلح المحاولات أمام الجزائري إسلام سليماني من أجل مغادرة فريقه موناكو نحو الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وارتبط اسم سليماني بعدة أندية خلال الفترة الأخيرة، بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت صحيفة "نيس ماتين" أن المهاجم الجزائري البالغ 31 عاما سيواصل اللعب مع فريق الإمارة الفرنسية حتى نهاية الموسم.

وكان موناكو تعاقد مع سليماني في فترة الانتقالات الصيفية بنطاق الإعارة من ليستر سيتي الإنجليزي لموسم واحد.

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إلا أن فريق ليستر سيتي رفض السماح اللاعب الجزائري الانضمام إلى أحد منافسيه بالدوري "البريمرليغ"، بما أنه يصارع يونايتد وتوتنهام على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقدم اللاعب مستويات جيدة مع فريق الإمارة الفرنسية، حيث سجل 7 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى خلال 14 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

لكنه تعرض لإصابات مختلفة أبعدته عن 4 مباريات في الدوري، كما تأثرت وضعية المهاجم الجزائري كثيرا بإقالة البرتغالي ليوناردو غارديم الذي كان وراء التعاقد معه، وإسناد مهمة قيادة الفريق للمدرب الإسباني روبرت مورينو، حيث خرج من حسابات الأخير في ظل تغيير طريقة اللعب من 4-4-2 إلى 4-3-3.

المصدر: وكالات