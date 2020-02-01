اقتراب حسم تدريب نبيل معلول لمنتخب سوريا

كشف عضو الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية عبد القادر كردغلي، الجمعة، عن موافقة المدرب التونسي نبيل معلول على تدريب منتخب سوريا بعدما تم الاجتماع معه بشكل سري.

وأوضح الكردغلي أسطورة الكرة السورية وفقا لـ beIN SPORTS: "اجتمعنا مع الكابتن نبيل معلول وتباحثنا في العديد من الأمور، إلا أن التعاقد معه رسميا لم يحسم بعد".

وأضاف: "نحن ومعلول على توافق كبير في العديد من الأمور لكن الشق المادي هو العائق الوحيد، حسم هذه القضية سيكون خلال ثلاثة أيام كحد أقصى".

ولم يفصح كردغلي عن المطالب المادية لمعلول، علما أن مدة العقد هي نحو سنة و10 أشهر، أي حتى نهاية التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.

وسبق لنبيل معلول البالغ 57 عاما أن خاض العديد من التجارب التدريبية أبرزها قيادة المنتخب التونسي إلى كأس العالم 2018، والفوز مع الترجي التونسي بثلاثية تاريخية (لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس التونسي 2011).

24 ساعة تقرب نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا https://t.co/fwDbLXJnO5pic.twitter.com/DK5p7QZ3AD — Blheberalserry (@blheberalserry) January 31, 2020

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وكان المدرب السابق لمنتخب سوريا فجر إبراهيم،الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي، رفض اقتراح اتحاد الكرة بتمديد عقده لمدة 6 أشهر، علما أنه قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة من خمس مباريات بفارق 8 نقاط عن الصين التي لعبت مباراة أقل، ليصبح أمر تأهل نسور قاسيون إلى الدور الثالث مسألة وقت.

ويتحضر المنتخب السوري لخوض غمار الجولات الثلاث المتبقية خارج ملعبه بضيافة المالديف في 31 مارس المقبل، وغوام في الرابع من يونيو، والصين في الجولة الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات