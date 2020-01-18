"الكنغر" الأسترالي يبخر أحلام "نسور قاسيون" بالمشاركة في الأولمبياد (فيديو)

تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره السوري بهدف يتيم جاء في الوقت الإضافي الأول من المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا دون 23 عاما في تايلاند.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين استطاع المنتخب الأسترالي فيهما حسم اللقاء قبل وصولها لركلات الترجيح بتسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق الحسن توريه في الدقيقة الـ11 من الشوط الإضافي الأول.

وبهذه الخسارة ودع "نسور قاسيون" البطولة الآسيوية من دور الثمانية وتبخرت أحلامهم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي يشارك فيها صاحبو المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة.

نهاية المباراة |#أستراليا 🇦🇺 تصبح ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد فوزها على #سوريا 🇸🇾 بهدف الحسن توريه .



تقرير المباراة 👇https://t.co/sB5zRgR3KSpic.twitter.com/BTQMq8B9O7 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020

وسيواجه المنتخب الأسترالي في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والأردن التي تلعب غدا الأحد.

إلى الأشواط الإضافية ⏳!



الوقت الأصلي لمباراة #أستراليا_سوريا ينتهي بالتعادل بلا أهداف 0⃣ ـ 0⃣ pic.twitter.com/R2n7nkAfJK — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020

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المصدر: RT