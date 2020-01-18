"الكنغر" الأسترالي يبخر أحلام "نسور قاسيون" بالمشاركة في الأولمبياد (فيديو)
تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره السوري بهدف يتيم جاء في الوقت الإضافي الأول من المباراة، التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا دون 23 عاما في تايلاند.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين استطاع المنتخب الأسترالي فيهما حسم اللقاء قبل وصولها لركلات الترجيح بتسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق الحسن توريه في الدقيقة الـ11 من الشوط الإضافي الأول.
فيديو : هدف المباراة : #أستراليا 1 - 0 #سوريا ... ربع نهائي #كأس_آسيا تحت 23 سنة pic.twitter.com/xvxw5bJ16z— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 18, 2020
وبهذه الخسارة ودع "نسور قاسيون" البطولة الآسيوية من دور الثمانية وتبخرت أحلامهم بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي يشارك فيها صاحبو المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة.
نهاية المباراة |#أستراليا 🇦🇺 تصبح ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد فوزها على #سوريا 🇸🇾 بهدف الحسن توريه .— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020
تقرير المباراة 👇https://t.co/sB5zRgR3KSpic.twitter.com/BTQMq8B9O7
وسيواجه المنتخب الأسترالي في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والأردن التي تلعب غدا الأحد.
إلى الأشواط الإضافية ⏳!— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020
الوقت الأصلي لمباراة #أستراليا_سوريا ينتهي بالتعادل بلا أهداف 0⃣ ـ 0⃣ pic.twitter.com/R2n7nkAfJK
المصدر: RT