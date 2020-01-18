بالفيديو.. السعودية أول المتأهلين لنصف نهائي كأس آسيا دون 23 عاما
تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس آسيا دون 23 عاما، عقب فوزه بهدف دون رد على المنتخب التايلاندي، مستضيف البطولة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب "الأخضر" السعودي عبد الله الحمدان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء.
🎥 WATCH | ⭐ SEMI-FINALISTS. 🇸🇦 Saudi Arabia are the first team through!#AFCU23pic.twitter.com/pdWwWUaeYr— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020
وسيواجه المنتخب السعودي في نصف النهائي، الأربعاء القادم، الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان، التي تلعب غدا الأحد.
فعلها @SaudiNT 💪🇸🇦!— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020
الصقور 🦅 إلى نصف النهائي في انتظار المتأهل من #الإمارات 🇦🇪 ضد أوزبكستان 🇺🇿 .https://t.co/cR2qceFt4Lpic.twitter.com/PMpymIMMJS
"هذا الأخضر لا لعب! جهزوا كأس الذهب 🏆"— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 18, 2020
أفراح @SaudiNT بالتأهل إلى نصف النهائي من داخل غرف الملابس 🇸🇦 pic.twitter.com/tqnxxwd7m7
وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي عندما يلعب منتخب سوريا مع أستراليا في وقت لاحق اليوم، في حين يلعب منتخب الإمارات مع أوزبكستان، والأردن مع كوريا الجنوبية غدا الأحد.
يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الآسيوية سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.
المصدر: RT