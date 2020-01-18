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بالفيديو.. السعودية أول المتأهلين لنصف نهائي كأس آسيا دون 23 عاما

الرياضة

بالفيديو.. السعودية أول المتأهلين لنصف نهائي كأس آسيا دون 23 عاما
theafcdotcom/twitter
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تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس آسيا دون 23 عاما، عقب فوزه بهدف دون رد على المنتخب التايلاندي، مستضيف البطولة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب "الأخضر" السعودي عبد الله الحمدان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء.

وسيواجه المنتخب السعودي في نصف النهائي، الأربعاء القادم، الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان، التي تلعب غدا الأحد.

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وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي عندما يلعب منتخب سوريا مع أستراليا في وقت لاحق اليوم، في حين يلعب منتخب الإمارات مع أوزبكستان، والأردن مع كوريا الجنوبية غدا الأحد.

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الآسيوية سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: RT

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