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"الأخضر" السعودي يهزم "نسور قاسيون" ويترافقان لربع نهائي كأس آسيا دون 23 عاما (فيديو)

الرياضة

theafcdotcom/twitter
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تغلب المنتخب السعودي على نظيره السوري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها تايلاند.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه فراس البريكان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بعقب قدمه بطريقة رائعة عند الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، خطف المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأهل إلى الدور القادم رفقة المنتخب السوري صاحب الـ 4 نقاط والذي تأهل رغم الخسارة مستفيدا من تعادل المنتخب القطري (الثالث بـ 3 نقاط) مع المنتخب الياباني (الرابع بنقطة يتيمة) بهدف لكل فريق في المباراة الثانية في المجموعة.

وسيواجه المنتخب السوري في الدور ربع النهائي نظيره الأسترالي متصدر المجموعة الأولى، فيما يواجه المنتخب السعودي وصيف المجموعة الثانية المنتخب التايلاندي المضيف.

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ويشارك في البطولة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، يتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: RT

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