كأس آسيا دون 23 عاما.. كوريا الجنوبية وأوزبكستان تتأهلان وإيران تودع البطولة

تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الأوزبكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها تايلاند.

FULL-TIME | Uzbekistan U23🇺🇿 1-2 Korea Republic U23🇰🇷



🎁 A birthday brace from Oh Se-hun gives 🇰🇷 the win and 🔝 spot in #AFCU23 Group C. pic.twitter.com/Y5BULpTqYm — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 15, 2020

وبهذه النتيجة، حجز المنتخبان الكوري الجنوبي والأوزبكي بطاقتي الصعود للدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، حيث رفع الأول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما توقف رصيد الثاني عند أربع نقاط في مركز الوصافة.

FULL-TIME | China PR U23🇨🇳 0-1 IR Iran U23 🇮🇷



A dependable strike from Captain Omid Noorafkan gives Iran the lead in the dying minutes, earning them 3️⃣ points



#AFCU23pic.twitter.com/pnTokU3Jo2 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 15, 2020

وفي المباراة الثانية بين المنتخبين الإيراني والصيني، سجل أوميد نورفكان هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإيراني من ركلة جزاء في الدقيقة 87، لكنه لم يكن كافيا لصعود المنتخب الإيراني إلى الدور المقبل.

🇰🇷 🔝 #AFCU23 Group C with 9⃣ points and 🇺🇿 move on to the Quarter-Finals in 2nd. pic.twitter.com/QJT4NR0IF5 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 15, 2020

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وخرج المنتخب الإيراني من البطولة، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بـ4 نقاط متأخرا عن أوزبكستان الوصيف بفارق هدف واحد، فيما تذيل المنتخب الصيني فرق المجموعة بدون نقاط.

المصدر: وكالات