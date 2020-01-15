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كأس آسيا دون 23 عاما.. كوريا الجنوبية وأوزبكستان تتأهلان وإيران تودع البطولة

الرياضة

كأس آسيا دون 23 عاما.. كوريا الجنوبية وأوزبكستان تتأهلان وإيران تودع البطولة
theafcdotcom/twitter
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تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الأوزبكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها تايلاند.

وبهذه النتيجة، حجز المنتخبان الكوري الجنوبي والأوزبكي بطاقتي الصعود للدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، حيث رفع الأول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما توقف رصيد الثاني عند أربع نقاط في مركز الوصافة.

وفي المباراة الثانية بين المنتخبين الإيراني والصيني، سجل أوميد نورفكان هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإيراني من ركلة جزاء في الدقيقة 87، لكنه لم يكن كافيا لصعود المنتخب الإيراني إلى الدور المقبل.

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وخرج المنتخب الإيراني من البطولة، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة بـ4 نقاط متأخرا عن أوزبكستان الوصيف بفارق هدف واحد، فيما تذيل المنتخب الصيني فرق المجموعة بدون نقاط.

المصدر: وكالات

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