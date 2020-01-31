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رسميا.. سفيان أمرابط ينضم إلى فيورنتينا

الرياضة

رسميا.. سفيان أمرابط ينضم إلى فيورنتينا
Reuters
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أعلن فيورنتينا الإيطالي اليوم الجمعة، تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط من هيلاس فيرونا مقابل 18 مليون يورو بجانب 2 مليون كمتغيرات، على أن يبقى معارا لفيرونا حتى نهاية الموسم.

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وكان سفيان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نابولي، لولا الاختلاف على الشروط الشخصية للعقد.

ولعب مرابط هذا العام 19 مباراة رفقة فيرونا ونجح في صناعة هدف وحيد ولم يسجل أي هدف أخر في المباريات التي لعبها.

يذكر أن سفيان مرابط هو الأخ الأصغر للنجم المغربي الشهير نور الدين مرابط لاعب فريق النصر السعودي ومنتخب المغرب.

المصدر: وكالات

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