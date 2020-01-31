قرعة كأس ملك إسبانيا.. مواجهات متوازنة لريال مدريد وبرشلونة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت الجمعة، عن مواجهتين متوازنتين لريال مدريد وبرشلونة.

ويلتقي ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" نظيره ريال سوسيداد، فيما يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعبه "سان ماميس".



ويلتقي غرناطة أمام فالنسيا على ملعب "لوس كارمينيس"، فيما يحل فياريال ضيفا على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانية.

Adí quedaron los cuartos de final de la #CopaDelReypic.twitter.com/w1no3fMaza — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) January 31, 2020

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ومن المقرر أن تقام المباريات في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه اعتبارا من الدور نصف النهائي ستقام مباراتا مسابقة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات