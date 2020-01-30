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الروسي سمولوف ينتقل إلى الدوري الإسباني

الرياضة

الروسي سمولوف ينتقل إلى الدوري الإسباني
Sputnik Владимир Федоренко
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أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني اليوم الخميس ضم الروسي فيودور سمولوف قادما من لوكوموتيف موسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع "match tv" الروسي، أن سيلتا فيغو ضم سمولوف البالغ 29 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء بقيمة 6 ملايين يورو.

ويحتل سيلتا فيغو المركز الـ18 على جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليغا" برصيد 17 نقطة، ويصارع للبقاء في دوري الأضواء.

وانتقل سمولوف إلى لوكوموتيف صيف 2018 قادما من كراسنودار، ولعب مع فريق العاصمة الروسية 48 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

ودافع سمولوف خلال مسيرته عن ألوان كل من دينامو موسكو وفينورد روتردام الهولندي وناديي أنجي وأورال الروسيين.

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وعلى صعيد مشاركاته الدولية، سجل سمولوف 14 هدفا مع المنتخب الروسي خلال 39 مباراة.

المصدر: matchtv.ru

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