الروسي غولوفين يقود موناكو للفوز على ديجون في الدوري الفرنسي (فيديو)

قاد الدولي الروسي ألكسندر غولوفين فريقه موناكو لتحقيق فوز ثمين على ضيفه ديجون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وسجل غولوفين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء.

Гол Александра Головина в матче "Монако" против "Дижона" 🔥⚽ pic.twitter.com/1DOLzNHLNd — Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2019

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وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ديجون عند 12 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وفي مباراة ثانية بالجولة ذاتها، تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه ستاد بريست 29 بنتيجة 2-1.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله الأرجنتيني آنخيل دي ماريا بالدقيقة 39، وأدرك صامويل جراندسير التعادل في الدقيقة 72، وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز للضيوف قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.

واستعاد الفريق الباريسي ذاكرة الانتصارات بعد سقوطه في فخ الخسارة بالجولة الماضية أمام ديجون 2-1، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بريست عند 17 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: sportbox