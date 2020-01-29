التعرف على جثة كوبي براينت بين حطام المروحية

تم التعرف على جثة نجم كرة السلة الأمريكية كوبي براينت من بين الجثث الـ9 لضحايا حادثة تحطم مروحيته، الأحد الماضي، بالقرب من لوس أنجلوس، بحسب ما أعلن مركز الطب الشرعي في المقاطعة.

وأشار المركز في بيان أنه تم التعرف على جثة نجم لوس أنجلوس ليكرز السابق الراحل والبالغ 41 عاما بواسطة بصمات إصبعه، بالإضافة إلى رجلين آخرين وإمرأة.

وهوية جثة الرجلين هما مدرب البيسبول جون التوبيلي البالغ 56 عاما، والذي توفي في الحادث مع زوجته كيري وابنتهما أليسا، وطيار المروحية آرا زوبايان البالغ 50 عاما.

أما المرأة التي تم التعرف عليها فهي سارة شيستر البالغة 45 عاما، التي كانت متواجدة مع ابنتها بايتون.

فيما لم يتم بعد تحديد هوية المتوفين الخمسة الباقين، من بينهم ابنة براينت جيانا البالغة 13 عاما.

Shocking drone footage shows Kobe Bryant crash site

https://t.co/7y8JRzKNOp — Rozina (@Sheeraz037) January 29, 2020

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وكان عمال الإغاثة قد أعلنوا في وقت سابق انتشال الجثث التسع التابعة لضحايا حادث الطائرة التي تحطمت على إحدى التلال في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت ثلاث جثث انتشلت يوم وقوع الحادث من حطام الطائرة، قبل أن يتم العثور على الجثث الست الأخرى في اليوم التالي.

وكانت قد تحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي إس 76ب" وهي في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم والواقعة على بعد 135 كلم، من مكان إقامته، الأحد، في الوقت الذي كان في الجو ضباب كثيف يلف المدينة.

واصطدمت طائرة الهليكوبتر بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران، وينتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريبا.

ولا تمتلك الطائرة صندوقا أسود، إذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من طائرات الهليكوبتر الخفيفة.

المصدر: "أ ف ب"