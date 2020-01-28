مصر.. تأكيد سجن مجدي عبد الغني

قضت محكمة جنح الدقي في مصر، برفض طعن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، على حكم بسجنه لمدة عام.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بحبس عبد الغني وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

عاجل| لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.. الجنح تؤيد حكم حبس #مجدي_عبد_الغني سنةhttps://t.co/HhNZZhZU5A — مصراوي (@masrawy) January 28, 2020

وجاء الحكم بعد اتهام عبد الغني بالامتناع عن تسليم حصة الميراث المستحقة لأقاربه، الذين أقاموا دعوى، اتهموه فيها بحرمانهم من حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بمنطقة الوراق بالقرب من كورنيش النيل.

#عجل| تأييد حبس #مجدى_عبدالغنى سنة لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربهhttps://t.co/zAlt8aD004 — اليوم السابع (@youm7) January 28, 2020

المصدر: وسائل إعلام مصرية