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مصر.. تأكيد سجن مجدي عبد الغني

الرياضة

مصر.. تأكيد سجن مجدي عبد الغني
Reuters
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قضت محكمة جنح الدقي في مصر، برفض طعن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، على حكم بسجنه لمدة عام.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بحبس عبد الغني وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وجاء الحكم بعد اتهام عبد الغني بالامتناع عن تسليم حصة الميراث المستحقة لأقاربه، الذين أقاموا دعوى، اتهموه فيها بحرمانهم من حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بمنطقة الوراق بالقرب من كورنيش النيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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