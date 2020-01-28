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تأجيل قمة لوس أنجلوس في دوري الـNBA بعد مقتل براينت

الرياضة

تأجيل قمة لوس أنجلوس في دوري الـNBA بعد مقتل براينت
twitter \ MagicJohnson
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لن تلعب مباراة لوس أنجلوس ليكرز ولوس أنجوس كليبرز، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنته رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقب مصرع الأسطورة كوبي براينت.

وقالت رابطة دوري السلة الأمريكي في بيان :"تم اتخاذ القرار احتراما لمنظمة ليكرز التي تشعر بالحزن البالغ بعد الوفاة المأسوية لأسطورة ليكرز كوبي براينت وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في تحطم طائرة هليكوبتر الأحد". على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

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وكان براينت، الفائز بلقب الدوري خمس مرات خلال 20 عاما مع ليكرز، وابنته البالغة 13 عاما ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر بالقرب من مدينة كالاباساس في كاليفورنيا.

وأقيمت مباريات الدوري بشكل معتاد مساء الأحد وأحيت الفرق ذكرى براينت بارتكاب خطأ الاستحواذ على الكرة لمدة 24 ثانية، أو في بعض الحالات ارتكاب خطأ الوجود في النصف الخلفي للملعب لمدة ثماني ثوان، وهما رقمان ارتداهما أسطورة ليكرز خلال مسيرته..

وتسبب مقتل براينت في صدمة كبيرة في أوساط دوري السلة الأمريكي، حيث ساهم اللاعب الراحل بشكل مؤثر في زيادة شعبية اللعبة، وانهالت تعليقات نعيه من أبرز الرياضيين والمشاهير والساسة.

المصدر: "رويترز"

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