بالفيديو.. ماء يخرج من جرح لاعب بعد تعرضه لإصابة نادرة

تعرض سيان ماريوت، لاعب نادي "ميدواي" الإنجليزي، لإصابة نادرة خلال مباراة فريقه في دوري لندن للركبي أول أمس السبت.

وبعد تعرض ماريوت لإصابة قوية على مستوى الوجه، وتقديم الإسعافات الأولية، تبين حدوث ثقب في أسفل شفتيه، وعندها، قرر اللاعب أن يشرب ويخرج الماء من الثقب، فيما تولى مهمة تصويره أحد زملائه.

Injury of the week pic.twitter.com/DyIKp3zwkg — Medway RFC (@MedwayRFC) January 26, 2020

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ونشر النادي عبر حسابه الرسمي فيديو لاعبه المصاب والماء يخرج بغزارة من جرحه، وأرفقه بعبارة: "إصابة الأسبوع".

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ولاقى الكثير من التعليقات الكوميدية، حيث قال أحدهم :"إنها معجزة، ينزف ماء بدل الدماء".

المصدر: eurosport.ru