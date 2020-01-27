اتحاد المصارعة الحرة يعود إلى السعودية من جديد

أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE رسميا عن عودته لتقديم عروضه من جديد في السعودية.

وستقدم WWE عرض "سوبر شو داون" في الرياض في السعودية في الـ27 من شهر فبراير المقبل.

وقد أعلنت WWE عن مكان وموعد إقامة "سوبر شو داون" خلال أحداث عرض "رويال رامبل" الذي أقيم فجر اليوم الاثنين.

ومن المرتقب أن ينطلق عرض "سوبر شو داون" في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، رغم أنه لم يتم الإعلان عن المصارعين المشاركين في هذا الحدث في السعودية.

Edge during his final WWE match in 2011 vs his return tonight in 2020 pic.twitter.com/n1baYnT3Af — Ryan Satin (@ryansatin) January 27, 2020

وشهدت مسابقة "رويال رامبل" لمصارعة المحترفين، الأحد، عودة المصارع العملاق إيدج إلى حلبة المصارعة بعد غياب 9 سنوات، إلا أنه خسر مباراته أمام رومان رينز، وذلك في مفاجأة غير متوقعة للمتابعين، الذين كانوا ينتظرون عودة قوية لإيدج، خاصة أنه ظهر بصورة لائقة بدنيا.

ونجح المصارع درو ماكنتاير في خطف الأضواء خلال المنافسات، حيث حقق انتصارين مدويين على بروك ليسنر، ورومان رينز في ليلة مميزة للبطل ماكنتاير ليحسم المباراة الختامية للعرض.

المصدر: وكالات