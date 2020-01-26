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ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا من برشلونة

الرياضة

ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا من برشلونة
Reuters
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انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من حامل اللقب برشلونة، عقب فوزه على مضيفه بلد الوليد (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة 21 من الليغا.

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ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره الثمين والصعب لمدافعه ناتشو فيرنانديز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة، وانفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة الذي مني بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه فالنسيا (0-2) في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت، على ملعب "ميستايا".

المصدر: RT

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