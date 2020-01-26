مانشستر سيتي يكرم فولهام برباعية

أنجز مانشستر سيتي مهمته أمام ضيفه فولهام بسهولة بفوزه عليه برباعية، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وافتتح الألماني إلكاي غوندوغان التسجيل للسيتي بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وضاعف زميله البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة عند الدقيقة 19، ومن ثم ضاعف المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس بدوره النتيجة بإحرازه هدفين في الدقيقتين (72 و75) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد.

المصدر: RT