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أسطورة الهلال السعودي يفارق الحياة

الرياضة

أسطورة الهلال السعودي يفارق الحياة
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توفي صباح اليوم الأحد، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال الأسبق لكرة القدم، مبارك عبد الكريم، إثر معاناة مع المرض.

ونعى الهلال أسطورته الراحل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث وصف عبد الكريم بالقائد التاريخي للفريق.

 ويعد عبد الكريم، أول قائد في تاريخ نادي الهلال، وأول من حمل كأس الملك عام 1962 أمام نادي الوحدة في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك، كما حمل كأس الملك عام 1965 أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الفريق ذاته في العام نفسه.

واشتهر عبد الكريم بالانتماء الشديد للهلال، حيث رفض العديد من العروض التي تلقاها من الأندية الكبيرة في جدة والرياض.

المصدر: وكالات


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