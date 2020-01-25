أحد نجوم ليفربول السابقين يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كلوب مع "الريدز"

أعرب نجم نادي ليفربول السابق، جاسون ماكاتير، عن اعتقاده بأن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، يميل للرحيل عن "الريدز" قبل نهاية عقده معه.

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وقال ماكاتير في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، إنه لن يتفاجأ في حال رحل كلوب عن ليفربول قبل نهاية عقده معه، وذلك لأن الجهد الكبير الذي يبذله مع فريقه سيؤثر عليه في نهاية المطاف.

وتعاقد ليفربول مع كلوب في عام 2015 خفا لبرندان رودجرز، وجدد عقده حتى عام 2024.

وقاد كلوب "الريدز" إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، لأول مرة منذ عام 2005، إضافة إلى كأس العالم للأندية.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة تحت قيادة مدربه الألماني للفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ عام 90، حيث يغرد على عرش صدارة "البريمير ليغ" بمفرده برصيد 67 نقطة حصدها من 22 انتصارا وتعادل واحد، ومن دون أن يتعرض لأي هزيمة، ويتفوق بفارق 16 نقطة، على وصيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: وكالات