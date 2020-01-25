شاهد.. لعبة غريبة ورمية أغرب "ساحرة"

نفذ اللاعب الإنجليزي نيك بريت رمية رائعة "سحرية" خلال مواجهة في دورة "Bowles Championship Bowles" للعبة البولينغ "الدمحلة".

وتكمن مهمة الرياضي في لعبة البولينغ "Bowls" هذه بدحرجة الكرة بشكل موروب بحيث تقف بالقرب من كرة أصغر حجما معروفة باسم "الكرة الصغيرة البيضاء" أو "كيتي" و(لكنها في هذه الحالة الكرة الصغيرة صفراء وتشبه كرة التنس).

وتمكن اللاعب الإنجليزي من دحرجة الكرة من مسافة بعيدة جدا بشكل موروب للغاية ومرت "بإعجوبة" من بين كرتين قريبتين للخصم لتلامس الكرة الصفراء الصغيرة، بالرغم من أنها كانت محاطة بالكرات من جميع الجهات.

I present to you the greatest athlete of our generation pic.twitter.com/DeUyStTBpy — Andy Swan 🦢 (@AndySwan) January 23, 2020

وتقام مواجهات لعبة البولينغ أو الدمحلة على ملعب إما أن يكون مسطحا مثل "بولينغ المسطحات الخضراء" أو محدبا أو غير مستو مثل "بولينغ القمم الخضراء".

وعادة تجري منافسات هذه اللعبة في الهواء الطلق رغم وجود بعض المراكز المغلقة إما أن تكون ذات أسطح عشبية طبيعية أو أسطح عشبية صناعية أو أسطح الكوتولا "cotula" في نيوزيلندا.

وتحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ وفي أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية ومؤخرا في اليابان، وتنتمي هذه اللعبة إلى عائلة ألعاب الكرات وترتبط بلعبة "بوتشي" و"البيتانك".

المصدر: وكالات