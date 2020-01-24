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الكشف عن تفاصيل إصابة ماني وكلوب يعلق

الرياضة

الكشف عن تفاصيل إصابة ماني وكلوب يعلق
Reuters CARL RECINE
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كشف مراسل شبكة "beIN SPORTS" القطرية، من ملعب المباراة الذي احتضن أمس، موقعة وولفرهامبتون وضيفه ليفربول، أن إصابة السنغالي ساديو ماني، مهاجم "الريدز"، ليست خطيرة كما بدت.

وأوضح المراسل في فيديو بثته القناة الناطقة بالإنجليزية بين شوطي المباراة، أن تبديل ماني كان على سبيل الاحتياط، وأنه تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولكنها ليست خطيرة.

ومن جهته، علق المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، على إصابة نجم فريقه قائلا: "لا نعرف بالضبط نوع الإصابة التي تعرض لها (ماني)، ولكنها مرتبطة بالعضلات. شعر بشيء في أوتار الركبة.. من الواضح أننا بحاجة إلى الانتظار (نتائج الفحص الذي سيخضع له ماني في وقت لاحق)".

وخرج الدولي السنغالي من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، متأثرا بالإصابة، ليشارك بدلا منه الياباني تاكومي مينامينو، في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وعزز ليفربول بهذا الفوز، موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام مانشستر سيتي الوصيف، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز السابع.

المصدر: sport24.ru + وكالات

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