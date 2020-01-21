نابولي يروض "نسور" لاتسيو (فيديو)

تأهل فريق نابولي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب ضيفه لاتسيو إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

ويعود الفضل في فوز نابولي لمهاجمه لورينزو إنسيني الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء على ملعب "سان باولو".

وأهدر مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي فرصة ذهبية للضيوف لتعديل النتيجة في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول بإضاعته ضربة جزاء.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الألباني السيد هساي مدافع أصحاب الأرض في الدقيقة 19، والبرازيلي لوكاس لييفا لاعب فريق لاتسيو في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT