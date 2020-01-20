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رسميا.. برشلونة يعقد أولى صفقات الشتاء

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعقد أولى صفقات الشتاء
Globallookpress
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أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، ضم المهاجم الألباني ري ماناي لاعب فريق ألباسيتي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2023، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو.

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وقال برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "اللاعب أجرى الفحوص الطبية يوم الجمعة، ووقع اليوم الاثنين على العقد الجديد في ملعب يوهان كرويف، بحضور المدير المسؤول لبرشلونة سيلفيو إلياس والسكرتير الفني لفريق برشلونة (ب) خوسيه ماري باكيرو".

وتابع: "تبلغ قيمة الصفقة 700 ألف يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات إضافية بالاعتماد على أدائه في السنوات الثلاث ونصف في عقده، وسيرتدي القميص رقم 22".

وبدأ ري ماناي (22 عاما) مسيرته في صفوف سامبدوريا الإيطالي، ووقع مع إنتر ميلان وشارك في 9 مباريات مع "النيراتزوري".

وفي الموسم (2017-2018) لعب مع غرناطة الإسباني، قبل أن ينتقل في الموسم (2018-2019) إلى صفوف فريق ألباسيتي، حيث دافع عن ألوانه في 29 مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية الإسباني، وسجل 8 أهداف.

المصدر: وكالات 

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