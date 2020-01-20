مدرب برشلونة الجديد يفشي أحد أسرار الفريق

وجد المدير الفني الجديد لفريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم كيكي سيتين تفسيرا غريبا، لأداء الفريق غير المقنع في مباراته أمام ضيفه غرناطة (1-0) ضمن الجولة 20 من الليغا.

وبرر كيكي سيتين أداء برشلونة الهزيل وفوزه بشق الأنفس على ضيفه غرناطة بهدف يتيم، قائلا: "تسببت الرياح في تجفيف عشب الملعب، الأمر الذي أدى إلى بطء في اللعب"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "El Chiringuito TV".

🔴🎙 Quique SETIÉN: "Era un DÍA DESAGRADABLE. El VIENTO provocó que el CÉSPED se secara. RALENTIZABA el juego".



¡A las 0:02h en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/7w7Pkxwm3y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 19 января 2020 г.

وتولى المدرب السابق لفريق ريال بيتيس، كيكي سيتين (61 عاما) منصب المدير الفني للفريق الكتالوني يوم 13 يناير الجاري بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، وذلك خلفا لمدربه المقال إرنستو فالفيردي، الذي حقق 4 بطولات مع "البلوغرانا" خلال قيادته له منذ العام 2017 (لقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني).

المصدر: وكالات